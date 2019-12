Lazio-Udinese 3-0 diretta Luis Alberto fa tris ancora dal dischetto

Domenica 1 Dicembre 2019, 12:29

Lazio e Udinese scendono in campo quest'oggi alle 15 all'Olimpico per la 14esima giornata di Serie A. I biancocelesti, terzi in classifica con 27 punti, hanno l'occasione questo pomeriggio di conquistare i 3 punti e sperare in un passo falso di chi insegue per corroborare la propria posizione in graduatoria mentre i friulani, che vengono dalla sconfitta di misura subita domenica scorsa a Marassi con la Sampdoria, hanno bisogno di fare risultato per mantenere a distanza la zona retrocessione.(3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 11 Correa, 17 Immobile. In panchina: 24 Proto, 23 Guerrieri, 15 Bastos, 93 Vavro, 16 Parolo, 32 Cataldi, 28 André Anderson, 22 Jony, 34 Adekanye, 20 Caicedo. All.: Simone Inzaghi.(3-5-2): 1 Musso; 87 De Maio, 3 Ekong, 17 Nuytinck; 4 Opoku, 38 Mandragora, 6 Fofana, 10 De Paul, 19 Larsen; 7 Okaka, 30 Nestorovski. In panchina 27 Perisan, 88 Nicolas, 11 Walace, 2 Sierralta, 3 Samir, 18 Ter Avest, 23 Pussetto, 15 Lasagna, 40 Ballarini, 72 Barak, 91 Teodorczyk. All.: Luca Gotti.: Di Bello