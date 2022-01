Lazio, Sarri: «Penso solo all'Udinese, questa Coppa conta»

La Coppa Italia come strada per entrare in Europa. Visto il rendimento a corrente alternata della Lazio in campionato a Formello si punta molto sul trofeo che tra l'altro in caso di vittoria porta nelle casse circa 8 milioni di euro e consente di giocarsi anche la Supercoppa Italiana. Una Coppa cara ai biancocelesti che sotto la gestione Lotito sono andati in finale per ben cinque volte vincendola in tre occasioni. Ecco perché la gara di oggi contro l'Udinese (ore 17,30, Italia1), che vale i quarti di finale, riveste un'importanza fondamentale per la stagione biancoceleste come conferma lo stesso Sarri: Vogliamo passare il turno perché è una manifestazione importante ha detto a Lazio Style Radio -. Non dobbiamo pensare alla partita che verrà e neanche a quelle che abbiamo giocato in passato. Pur volendo l'allenatore non potrebbe comunque fare turn over: Non abbiamo tanti ricambi visto che ci sono 6-7 giocatori fermi. Sarà difficile, sotto l'aspetto mentale e fisico, ma dobbiamo tirare dritto. Senza gli infortunati Acerbi e Pedro (oggi gli esami al polpaccio in Paideia), questa la probabile formazione: Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Intanto, sta per entrare nel vivo il mercato in uscita che può sbloccare gli acquisti: si tratta con il Cska Mosca per Muriqi, l'altro giocatore che può sbloccare l'indice di liquidità è Lazzari: l'Atalanta è interessata ed io giocatore gradisce la destinazione, chissà che sabato, approfittando del match orobici e biancocelesti all'Olimpico, non si possa chiudere con Lotito che valuta il giocatore 18-20 milioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Gennaio 2022, 08:43

