Lazio, respinto il ricorso: con il Torino si gioca il 18 maggio

Il Collegio di Garanzia presso il Coni ha respinto il ricorso della Lazio che chiedeva il 3-0 a tavolino per la partita non giocata il 2 marzo scorso contro il Torino, e per questo motivo la partita si dovrà disputare, come disposto dalla Lega di A il 18 maggio alle ore 20.30. L'incontro non si era svolto dopo che la squadra granata non si era presentata all'Olimpico per diversi casi di positività al covid.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 19:04

