Lazio-Torino, la procura federale della Figc apre un fascicolo sui granata: «Atto dovuto»

Sembra non finire più, il caso sollevato dalla partita di campionato - non ancora giocata - tra Lazio e Torino. In particolare, si apprende che la procura federale della Figc ha aperto un fascicolo sul Torino riguardo alle motivazioni a proposito del mancato svolgimento del match dello scorso 2 marzo, quando i granata non sono scesi in campo. In quell'occasione la squadra ha dichiarato di esser stata fermata dall'Asl a causa dei rischi legati alla pandemia da Covid. Si tratta, secondo quanto si apprende da via Allegri, di «un atto dovuto» preso in base alle motivazioni della Corte federale. Ieri la Corte d'appello sportiva della Figc aveva respinto il ricorso della Lazio, confermando che la partita non disputata per la mancata presentazione della squadra granata va giocata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 20:03

