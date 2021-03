Lazio-Torino in bilico: «Granata in quarantena fino a domani». Ma la Lega non vuole il rinvio

Un enorme punto interrogativo su Lazio-Torino di domani, con i granata che contano otto positivi al coronavirus - tra cui il capitano Andrea Belotti, ma si attende la decisione della Lega che al momento sarebbe però orientata a confermare la gara, in programma alle 18.30. Nuovi test sono in programma nel pomeriggio: gli ultimi tamponi non avevano rilevato nuove positività.

Il gruppo squadra è però in quarantena fino alla mezzanotte di domani, ha fatto sapere il direttore generale della Asl di Torino Carlo Picco all'agenzia ANSA, e difficilmente la partita si potrà giocare: «Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. Riunire la squadra è impossibile», ha detto Picco sulla possibilità che domani il Torino affronti la Lazio all'Olimpico di Roma.

