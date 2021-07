Lazio, ecco la terza maglia: nera con inserti celesti e le aquile stilizzate sulle maniche

Ecco la terza maglia della Lazio per la stagione 2021-2022, la prima dell'era Sarri. È tutta nera con inserti celesti. Anche questa, per una scelta ecologica, sarà “green”. Sulle maniche della divisa inoltre ci sono le aquile stilizzate mentre c'è anche una novità sullo stemma sul petto che ritorna esagonale come quello degli anni Ottanta, molto amato dai tifosi.

Lo stesso usato anche dalla Lazio tre campionati fa per la prima maglia, già prsentata e fedele ai colori bianco e celeste del club

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Luglio 2021, 21:37

