«Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo». Il ds della Lazio Igli Tare commenta così in una nota il mancato arrivo del calciatore spagnolo al club biancoceleste. La Lazio aspettava una risposta da Silva dopo aver fatto la sua offerta al giocatore. Ieri notte il comunicato del club basco che ha annunciato l'arrivo dell'ex City. Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Agosto 2020, 13:05



