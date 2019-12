Trionfo Lazio, Lotito: «Partita dominata e Juve surclassata»

Supercoppa, trionfo Lazio: Juventus battuta per 3-1

«È stata una vittoria ultra meritata da parte della squadra che è scesa in campo con cuore, qualità e ferocia agonistica. Abbiamo dominato per tutta la partita, questa è una conferma del fatto che possiamo confrontarci con tutti e dare grandi soddisfazioni a tifosi». Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, al termine della finale di Supercoppa italiana vinta 3-1 dai biancocelesti contro la Juventus.«Si è creata una grande famiglia, in cui io sono il padre -sottolinea Lotito a Lazio Style Channel-, se questa squadra rimane coi piedi per terra potrà trasformare qualche sogno in realtà. Grande soddisfazione, abbiamo dimostrato di aver surclassato la Juventus, non è un caso. La lazialità è un modo di vivere, di pensare, di approcciarsi alle persone».