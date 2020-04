Lazio, Strakosha: "Maledetto stop, ma noi saremo pronti"

“Peccato per lo stop ma siamo pronti”. Parola del portiere della Lazio, Thomas Strakosha che spera di tornare protagonista tra i pali. Il portiere albanese, una delle tante scoperte del diesse Tare, in questi anni ha prima scalato le gerarchie di Formello poi è diventato uno dei migliori giocatori europei nel suo ruolo. Se il portale 'Sport360' lo ha inserito nella top10, ottavo dietro a Scszesny della Juventus, i numeri lo mettono direttamente sul podio al terzo posto dopo Alisson del Liverpool e Rajkovic del Reims. Secondo una classifica stilata sulla percentuale di parate riuscite, che in Italia guida la difesa meno battuta, Strakosha ha infatti neutralizzato il 77,88 % dei tiri ricevuti contro l'80,36% di Alisson e il 79,07% di Rajkovic. Una bella soddisfazione per papà Foto capitano della nazionale albanese negli anni '90 e autentico mito in patria. Thomas, anche lui nel giro dell'Albania, preferisce restare con i piedi per terra e, in attesa di firmare il rinnovo fino al 2025 (ha il contratto in scadenza nel 2022, ndr), non vede l'ora di tornare a giocare: “Mi manca il campo e appena tornerò a Formello riabbraccerò tutti quelli che fanno parte della Lazio. Qualche mese fa ci sembrava una cosa banale, ma questo periodo ci ha fatto capire quanto può essere importante un abbraccio”. Per la Lazio seconda in classifica ad un punto dalla Juve capolista, sarà molto diverso rispetto a quando il campionato è stato fermato: “Eravamo in un buon momento e siamo orgogliosi della nostra posizione in classifica – racconta a Sky Sport -. Lo stop di due mesi potrebbe incidere, anche se comunque ha riguardato tutte le squadre, non solo la nostra. Personalmente sto cercando di conservare la mia reattività e la mia esplosività attraverso dei lavori in palestra. In più faccio qualche esercizio con la palla in giardino, per non perdere troppo il contatto con il pallone”. Il portiere commenta anche le parole del presidente albanese Edi Rama, che ha inviato personale sanitario sul territorio italiano: “UN gesto che rappresenta l'amore degli albanesi verso l'Italia che ci ha coccolato quando eravamo in difficoltà. Anche io sono stato accolto da ragazzino e l'Italia mi ha fatto crescere sia calciatore come uomo”. Così sul coronavirus: “L'unica cosa che abbiamo tutti in testa oggi è come sconfiggere il virus. Nel nostro piccolo anche noi calciatori dobbiamo aiutare le persone che hanno bisogno. È brutto vedere tante persone che soffrono”. Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 16:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA