Lazio-Spezia, le pagelle: super Caicedo lancia Inzaghi. Correa è un disastro

Lazio-Spezia 2-1, le pagelle dei biancocelesti.

REINA 6 Si oppone al tiro di Gyasi con i pugni un paio di uscite importanti ma si deve inchinare a Verde che con un eurogol infila la palla nel sette.

MARUSIC 5,5 certamente non è stata la sua gara migliore è apparso più stanco del solito. Molle su Gyasi in occasione dell'azione che porta al momentaneo pareggio dello Spezia.

ACERBI 6,5 Efficace la chiusura su Piccoli nel primo tempo la sua è una partita di grande livello segno che la Nazionale gli fa davvero un gran bene.

RADU 6,5 Entra nella storia biancoceleste collezionando la presenza numero 402 e diventando il giocatore della Lazio con più presenze in assoluto.

LAZZARI 6,5 Si capisce subito che è la sua giornata: corre per tre a tratti sembra tarantolato e sblocca una gara complicatissima superando l'estremo dello Spezia con un tunnel. Peccato per il rosso nel finale.

MILINKOVIC 6,5 Gara di grande sostanza per il serbo che ci mette sia il fisico che la tecnica spesso costretto a sopperire alle mancanze di un Leiva non all'altezza. (27' st Akpa Akpron 6: polmoni a centrocampo)

LEIVA 6 Inizia in affanno con due falli in meno di due minuti. Gara di alti e bassi, meglio nella ripresa, ma la condizione fisica certamente non lo aiuta. (32' st Cataldi 6: ci mette grinta e coraggio).

PEREIRA 5,5 Doveva essere la sua occasione ma a parte un numero da giocoliere che strappa gli applausi dei presenti l'impatto sulla partita è pari a zero. Evanescente. (7' Luis Alberto 6,5: con lui in campo è tutta un'altra Lazio).

LULIC 5,5 Gara senza infamia e senza lode, fa il suo compito ma spinge senza convinzione e in difesa non riesce a dare una grande mano. (7' st Fares 5,5: cambia poco o nulla).

CORREA 4,5 Si divora due clamorose, una per tempo, ma è al bacio il cross per Lazzari in occasione della rete del vantaggio. Inutile il rosso nel finale.

IMMOBILE 6 Giocatore instancabile nonostante le fatiche della Nazionale non si risparmia mai a caccia di una rete che in campionato manca ormai da sette gare. (27' st Caicedo 7: ancora decisivo questa volta dal dischetto).

INZAGHI 6,5 Una vittoria pesantissima che consente ai biancocelesti di restare agganciati al treno Champions e di superare la Roma in classifica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Aprile 2021, 17:29

