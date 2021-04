Lazio-Spezia 0-0 La diretta: nessun cambio, iniziata la ripresa

3'st Intensifica il riscaldamento Luis Alberto.

2'st Sulla stessa falsariga del primo tempo, lo Spezia cerca ancora la pressione alta per togliere lo spazio a Leiva in mezzo al campo.

1'st Iniziata la ripresa all'Olimpico.

Si scalda Luis Alberto, che potrebbe essere la carta di Inzaghi in questo secondo tempo. Nonostante la botta alla caviglia in settimana, lo spagnolo sembra in grado di poter dare il proprio apporto.

Bene lo Spezia. Meno la Lazio. Anche se è di Correa l'occasione migliore nella prima parte di gara. Il Tucu, tutto solo davanti a Zoet, sbaglia da ottima posizione. Risponde la formazione di Italiano. Prima con Gyasi, poi con Maggiore, che di testa fa venire i brividi a Reina.

46'pt Finisce il primo tempo. Al momento è parità.

45'pt Riprende il gioco. E ci sarà 1 minuto di recupero.

43'pt Gioco fermo. Leo Sena a terra per un colpo subito da Correa. Involontario.

42'pt Maggiore di testa fa venire i brividi a Reina. Inserimento centrale del centrocampista sul cross proveniente dalla sinistra, e pallone che si perde ad un soffio dal palo. Grande occasione per i liguri.

40'pt Rischia Pereira, che di nuovo abbatte Leo Sena. La sensazione è che Inzaghi, alla fine del primo tempo, lo leverà dal campo.

37'pt Non trovando gli spazi, la Lazio cerca di forzare la giocata. Ma sbaglia Acerbi, troppo lungo il suo tentativo di servire l'inserimento di Milinkovic.

36'pt Numero di Pereira, che ne salta due nello stretto e poi arriva sul fondo. Mette in mezzo il centrocampista, Ricci però riesce a leggere il pallone messo dietro.

35'pt Sugli svilupp di un corner, la palla arriva a Farias al limite: l'attaccante ex Cagliari tenta la conclusione, rimpallatoa dalla difesa della Lazio.

33'pt Fallo aereo di Acerbi, che si lamenta della chiamata di Guia.

31'pt Il giallo se lo prende adesso Pereira, per un'altra entrata decisa su Leo Sena.

30'pt Fuorigioco di Immobile, fischiato dopo aver visto che l'attaccante della Lazio ha sbagliato l'ultima scelta davanti a Zoet.

29'pt Gli uomini di Italiano rimangono molto concentrati, cercando di pungere soprattutto con la qualità dei tre davanti. Farias e Piccoli confezionano per l'inserimento di Gyasi, che in spaccata manda fuori. Era in fuorigioco l'attaccante.

27'pt Rischia il giallo Pereira, sul tocco in ritardo su Maggiore. Guia non è dello stesso avviso.

25'pt Immobile si libera in area grazie al pallone di Milinkovic. Non calcia l'attaccante della Lazio, e Bastoni riesce ad intervenire.

24'pt In tutto questo, la manovra della Lazio al momento è assai lenta. E la squadra ligure riesce a compattarsi nella propria metà campo quando non è pronta all'uscita alta.

21'pt Pescato in fuorigioco Immobile, che aveva attaccato lo spazio alle spalle della difesa dello Spezia. Altissima la retroguardia di Italiano, che rimane sulla linea di metà campo.

19'pt Giallo per Chabot, che ferma in maniera decisa Correa.

18'pt Punizione per la Lazio, e Milinkovic stacca in anticipo. Pallone di poco a lato, ma Zoet sembrava in traiettoria.

17'pt Ancora Spezia. Questa volta con Gyasi: sinistro dal limite ad incrociare, Reina respinge.

16'pt Fallo di mano di Radu, che blocca una possibile ripartenza dello Spezia.

13'pt Pericoloso anche lo Spezia: profondità per Piccoli che calcia da posizione defilata. Reina in angolo.

12'pt Come visto proprio all'inizio della partita, la squadra di Italiano non vuole concedere spazi alla manovra biancoceleste. Pressing alto, e attacco della seconda palla. Al momento tattica vincente.

10'pt Problemi al costato per Leiva, dopo un contrasto con Piccoli. Rimane a terra il centrocampista della Lazio. Che poi si rialza acciaccato.

9'pt Occasione enorme per la Lazio, che capita sui piedi di Correa. Servito centralmente da Immobile, da dentro l'area, spara altissimo davanti a Zoet.

7'pt Lancio in profondità di Leiva per Lazzari, anticipato da Zoet, molto attento nell'uscita bassa.

6'pt Primo angolo della partita per lo Spazia. Svetta Maggiore, ma non preoccupa Reina. Fuori.

5'pt La squadra di Italiano pressa alta. Non vuole concedere spazi alla Lazio. Che però è brava con la qualità di Milinkovic di uscire dalla prima pressione.

2'pt Buoni ritmi in avvio. Spezia subito propositivo in fase di possesso palla.

1'pt Iniziata la partita.

È il momento del minuto di raccoglimento per Guerini. La sua foto con lo stemma della Lazio appare nei maxischemi dell'Olimpico.

Entrano le squadre. Tra poco Lazio-Spezia. I biancocelesti sono con il lutto al braccio.

La Lazio, come preannunciato, è scesa in campo per il riscaldamento, con una maglia in ricordo di Guerini.

Vittoria contro lo Spezia e poi firma sul rinnovo del contratto. Così nella mente di Simone Inzaghi dovrebbero essere le prossime ore e i prossimi giorni. La sua Lazio, contro la formazione di Italiano, cerca punti pesanti per cullare ancora il sogno Champions League. Poi, sarà tempo del prolungamento del matrimonio con Lotito, come lo stesso trainer biancoceleste ha annunciato ieri in conferenza stampa. Senza Luis Alberto, infortunato (che comunque è in panchina), le scelte sono fatte. Ma, oltre al campo, la Lazio è alla ricerca di una vittoria da dedicare a Daniel Guerini. Oggi verrà ricordato con il lutto al braccio e un minuto di silenzio prima della partita. In campo nel riscaldamento i biancocelesti avranno una maglia con la sua foto. Il dolore è ancora vivo.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Chabot, Bastoni; Leo Sena, Ricci, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias. All.: Italiano.

ARBITRO: Giua.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Aprile 2021, 16:07

