Lazio, uno speciale per la storia. Sabato all’Olimpico l’inserto di Leggo sui 120 anni del club

Per celebrare i 120 anni della Lazio, Leggo ha confezionato per gli appassionati uno speciale di 16 pagine che sarà distribuito gratuitamente domani allo stadio Olimpico, in occasione di Lazio-Sampdoria (dalle ore 13, con la partita che inizierà alle ore 15), agli ingressi di Tribuna Monte Mario, Tribuna Tevere, Curva Nord e Curva Sud. Si tratta di un inserto celebrativo, curato da Marco Lobasso e Franco Pasqualetti, che tratteggia l’epopea del club biancoceleste, dalla nascita fino all’era Lotito. Nello speciale interviste esclusive a Bruno Giordano, uno dei bomber più grandi della storia della Lazio, e a bandiere come Vincenzo D’Amico e Giuseppe Pancaro. Ma anche servizi dedicati agli scudetti del 1974, del 2000 e alle maglie indimenticabili indossate dalla Lazio in 120 anni di storia Venerdì 17 Gennaio 2020, 12:59







