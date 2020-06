Lazio, Simone inzaghi ritrova Milinkovic e Vavro

Poco più di due settimane dalla ripartenza del campionato la Lazio ha iniziato a sperimentare le sedute di allenamento alle 17.30 e lo farà per tutta la settimana, dalla prossima poi Inzaghi farà scendere i suoi in campo anche alle 21.45, il nuovo orario delle partite deciso dalla Lega Serie A per via del caldo. La settimana inizia con una buona notizia per il tecnico Simone Inzgahi che ha potuto riabbracciare Milinkovic. Il serbo, fermato la scorsa settimana da un fastidio al ginocchio causato da una botta rimediata in allenamento, ha iniziato il lavoro con i compagni poi ha concluso a parte sotto gli occhi di uno dei preparatori Bianchini. Buone notizie per l'allenatore biancoceleste arrivano anche da Vavro che si è definitivamente ristabilito dal problema alla coscia e si è regolarmente allenato con i compagni. Unici assenti di giornata Assenti Adekanye ma soprattutto Leiva, oltre ai calciatori che sono rientrati dall’estero (Lulic, Proto e Lukaku) e che devono dunque osservare le due settimane di quarantena. Il centrocampista brasiliano lamenta ancora fastidio al ginocchio operato (ha subito la pulizia al menisco) e lo staff medico lo sta tenendo a risposo precauzionale. Ma già domani dovrebbe tornare con il gruppo ed entrare così nel vivo del richiamo della preparazione in vista del 24 giugno quando la Lazio giocherà a Bergamo contro l'Atalanta. Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 19:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA