Luiz Felipe: "Cara Lazio, insieme all'assalto dello scudetto"

“Il mio sogno è giocare un mondiale con la maglia del Brasile”. Parola del difensore della Lazio, Luiz Felipe che si è raccontato in una lunga intervista a 'Globoesporte'. Il giocatore, che ha anche il passaporto italiano ma rinunciò alla convocazione con l'Under 21, non ha nessuna fretta: “Continuerò a lavorare duramente per essere convocato, ma so di essere un giovane atleta e se non potrò partecipare alla prossima Coppa del Mondo, avrò altre opportunità davanti a me”. La sua ascesa con la maglia biancoceleste ha attirato le attenzioni di Inter e soprattutto del Barcellona che, secondo quanto hanno scritto in Spagna, è pronto a fare una maxi offerta alla Lazio: “Chiunque mi conosce sa che sono un ragazzo umile, calmo e concentrato quindi in questo momento ho un solo obiettivo: continuare ad allenarmi duramente per farmi trovare pronto quando riprenderà il campionato. Con la Lazio possiamo fare la storia e io voglio essere uno dei protagonisti”. Per tornare in campo però bisognerà aspettare ancora un po' a causa del coronavirus, Luiz Felipe è chiuso in casa come tutti i suoi compagni di squadra: “La routine è cambiata ma continuo ad allenarmi molto a casa almeno due volte al giorno. Il club ci sta dando tutto il supporto possibile ed ho anche un personal trainer, che è sempre con me. Mi concentro maggiormente su esercizi funzionali e di mobilità per mantenere i muscoli attivi e non perdere il ritmo del gioco”. Una situazione insolita che ha un suo lato positivo: “Mi sto divertendo molto con la famiglia con cui posso passare tutto il tempo. Ho un bambino di 1 anno e sono in grado di seguire l'intero processo della sua crescita, una cosa meravigliosa”.

Resta il groppo problema del coronavirus che è molto difficile da affrontare: “Purtroppo tutto questo passa in secondo piano perché il momento è molto triste e dobbiamo pensare alla salute delle persone. La priorità è superare questa situazione il prima possibile e continuare ad allenarci duramente a casa perché ci dovremo far trovare pronti quando potremo tornare a giocare visto che siamo in lotta per lo scudetto”. Sulla ripresa o meno del campionato però Luiz Felipe non si sbilancia: “E' molto complicato dire qualcosa. Vorrei avere la possibilità di giocare perché stavamo andando bene e la Lazio è da parecchio che non vince lo scudetto ma, come ho detto prima, il problema è molto complicato. Il mondo intero sta affrontando questa pandemia e non sappiamo come o quando tutto passerà e la priorità è la salute di tutti. Se potremo scendere in campo sarà fantastico altrimenti pazienza”. Lo scorso ano era nella lista di André Jardine per alcune amichevoli della selezione olimpica brasiliana Under 23, ma non potè partecipare alla pre-olimpica: “Purtroppo no ci sono potuto andare perché lo ha deciso la mia società ma ho seguito tutto ed ho visto che siamo cresciuti tantissimo. Spero di poter alle Olimpiadi perché uno dei miei obiettivi di carriera è vincere una medaglia olimpica”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 16:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA