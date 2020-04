Lazio, scudetto 1915: riparte la battaglia per ottenere quel titolo assegnato al Genoa

In attesa che la Lazio di Simone Inzaghi possa tornare a giocarsi lo scudetto in campionato, in questi anni c'è chimlotta per far riconoscere ai biancocelesti il tricolore 1914-'15 assegnato al Genoa senza disputare la finale. In prima linea c'è l'avvocato Gianluca Mignogna che da anni sta recuperando materiale prezioso per la Federcalcio: “Come tutti mi sono dovuto fermare – spiega Mignogna – ed il mio pensiero va a chi purtroppo ha perso la vita e chi sta combattendo come medici ed infermieri in prima linea. Personalmente restare a casa mi ha consentito di approfondire testi e documenti dell'epoca e ne sono usciti fuori un paio importantissimi”. Materiale che potrebbe scrivere la parola fine su quello che sarebbe il terzo titolo della storia della Lazio: “Da un esame del volume ufficiale del campionato '26-'27 abbiamo scoperto che il Genoa fu dichiarato campione d'ufficio ma di quello settentrionale, mentre il campionato non nazionale era classificato come sospeso”. Ma non finisce qui: “Da Genova continuano a dire che 'l'Italia Sportiva' che dichiarò la Lazio campione centro-meridionale nell'edizione del 18 giugno 1920 non è attendibile. M chiedo allora perché dovrebbe esserlo un trafiletto del quotidiano 'La Stampa' del 1919 e non l'Italia Sportiva che invece abbiamo scoperto essere anche organo ufficiale della Figc?”. C'è poi un terzo elemento che potrebbe scrivere la parola fine: “Da parte genoana hanno posto dei dubbi sulla mancata ripetizione della partita tra Internazionale di Napoli e Naples ma abbiamo scoperto che 'Il Mattino', che uscì in una doppia edizione del 24 e 25 maggio 1915, nel descrivere quella partita parlò di una gara giocata dall'Internazionale in 9 contro 11, diretta non da un arbitro federale e non fece alcun riferimento alla finale centro-meridionale eventualmente da disputarsi contro la Lazio che fu dichiarata campione del centro-sud ed unica finalista certa del campionato 1914-'15”. La Commissione istituita dalla Federcalcio continua a lavorare e Mignogna è ottimista: “Hanno ricevuto la nostra documentazione e credo che i problemi siano più sugli altri due campionati (del '24-25 e '26-27). I documenti sono dalla nostra parte e vi preannuncio che ne ho altri che dimostrano come quel titolo da settentrionale fu clamorosamente trasformato nazionale”. Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 18:00



