Diretta Lazio-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Lazio torna in campo alle 18 allo stadio Olimpico dove arriva il Sassuolo di Dionisi. La squadra di Sarri è reduce da una sosta agitata per via della sconfitta nel derby e dalle critiche su Immobile in Nazionale. Il Sassuolo arriva da sei risultati utili consecutivi, di cui due pareggi e quattro vittorie. Dionisi però deve fare a meno del suo leader Berardi e di Maxime Lopez. Davanti c'è Scamacca insieme a Raspadori che è in un ottimo momento di forma.

Segui Lazio-Sassuolo in diretta

Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca. All.: Dionisi.

Dove vederla in tv e streaming

La partita Lazio-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Il match fra Sarri e Dionisi sarà visibile collegandosi tramite app su una smart tv oppure collegando al televisore una PlayStation 4/5 o Xbox il TIMVISION BOX, l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast. In alternativa la gara fra biancocelesti e neroverdi sarà visibile in streaming tramite app o sito Dazn su dispositivi mobili quali smartphone, tablet o pc.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA