Lazio, occasione per agganciare il 2° posto. Ma Sarri contro il Monza non avrà Zaccagni

di Enrico Sarzanini

Nemmeno il tempo di esultare per il ritorno in gruppo di Immobile, il tecnico della Lazio Sarri deve fare a meno di Patric (problema al ginocchio) ma soprattutto Zaccagni. Non c’è un attimo di pace per l’allenatore che contro il Monza (20.45, Dazn e Sky) proporrà un tridente formato da Pedro, Anderson e Cancellieri.



Ma andiamo con ordine partendo da Immobile che per la prima volta dopo l’infortunio alla coscia sinistra rimediato contro l’Udinese lo scorso 16 ottobre si è allenato in gruppo giocando anche la partitella finale. La condizione fisica però non è delle migliori, possibile dunque che metta un po’ di minuti questa sera contro il Monza per poi giocare dall’inizio domenica contro la Juve.



Potrebbe essersi concluso in anticipo il 2022 per Zaccagni che si è dovuto nuovamente fermare per il problema al polpaccio che lo tormenta da tempo.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA