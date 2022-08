Lazio, Romagnoli e Vecino: la nuova doppia scommessa di Sarri. «L'obiettivo? Andare in Champions»

di Enrico Sarzanini

«L’Obiettivo sarà andare in Champions». A indicare la strada che dovrà percorrere la Lazio nella prossima stagione sono Romagnoli e Vecino. Dall’alto della loro esperienza (nell’ultima stagione si sono contesi lo scudetto con le due milanesi) i due nuovi arrivati nel giorno della presentazione a Formello fissano gli obiettivi della prossima stagione dalla quale Lotito si aspetta molto proprio grazie al loro arrivo: «Sono certo che grazie alla loro esperienza i cali di tensione soprattutto contro le più deboli non ci saranno più, la Lazio potrà competere in modo tale da regalare soddisfazioni».

Obiettivi di squadra ma anche personali, Romagnoli è diretto: «Voglio giocare di più rispetto all’anno scorso». La stessa fame che ha Vecino: «Voglio tornare a sentirmi un giocatore importante e utile ho tanta voglia – spiega l’ex Inter -. Il tecnico mi stima tanto e ritengo sia l’ambiente ideale. Abbiamo le carte in regola per fare grandi cose».

Romagnoli ha scelto la 13 che era di Nesta: «Ma non mi paragonate a lui – precisa subito - che è inarrivabile. Per me è stato un punto di riferimento sin da bambino. E questo è uno step importante per la mia carriera, ho coronato un sogno».

Continua intanto il giallo legato a Luis Alberto che anche ieri non si è allenato ufficialmente per un’influenza (ha presentato un certificato). In realtà il giocatore starebbe forzando la mano perché ha deciso che vuole lasciare la Lazio.

In società non hanno gradito il su comportamento e aspettano che lo spagnolo porti l’offerta giusta per accontentarlo.

