La Lazio mette fuori squadra Acerbi. Preso Provedel, il portiere che piace a Sarri

di Enrico Sarzanini

La rottura con Acerbi e Provedel praticamente chiuso: altra giornata ricca di colpi di scena in casa Lazio dove, mai come quest’anno, le trattative di mercato stanno tenendo banco. A fare più rumore è certamente la mancata convocazione di Acerbi (rimasto a Roma con Akpa Akpro) per la seconda parte del ritiro in Germania: compromesso da tempo il rapporto con una parte della tifoseria, che lo ha contestato anche ad Auronzo, il difensore evidentemente non rientra più nei piani di Sarri che con l’arrivo di Romagnoli, Casale e Gila lo ha fatto diventare una seconda scelta. Il giocatore adesso si allenerà a Formello in attesa di novità, nelle ultime ore si è aperta la pista Inter un’idea però respinta sui social dai tifosi nerazzurri, galeotto fu quel sorriso dopo la rete in pieno recupero che valse la vittoria del Milan in campionato allo stadio Olimpico contro la Lazio: “Che vada al Milan – scrivono i tifosi - così indossa la maglia con lo scudetto che gli ha fatto vincere!”. Intanto, Sarri è pronto ad abbracciare il 7° acquisto di questa sessione di mercato: è in arrivo Provedel che, dopo una lunga trattativa con lo Spezia che ha trovato il sostituto, è stato accontentato e potrà vestire la maglia della Lazio. Oggi la firma sui documenti poi il portiere potrà svolgere le visite mediche e unirsi ai suoi nuovi compagni che oggi alle 18 in Germania sfideranno il Genoa in questa prima amichevole in terra tedesca, la gara sarà visibile anche su Dazn.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 07:00

