Lazio, Sarri scherza su Mourinho: «Ho smesso di fumare qualche giorno fa»

«La frase di Mourinho sulle sigarette? È arrivata tardi», ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, rispondendo alla battuta del portoghese nella conferenza stampa post Vitesse. «Ho smesso di fumare da diversi giorni - ha continuato - può essere che ricominci, ma per adesso ho smesso».

L'allenatore ha poi sottolineato come con il tecnico giallorosso non ci sia nessuna rivalità: «Giocano Roma e Lazio, non possiamo pensare di essere più importanti delle squadre che alleniamo», ha concluso Sarri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 20:19

