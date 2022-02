Lazio, il mercato flop mette a rischio il rinnovo di Sarri

Tifosi delusi e Sarri infuriato. L'ultima sessione di mercato della Lazio ha lasciato il segno e non poteva essere altrimenti. A Formello le acque sono agitatissime, le scelte fatte in questa finestra di mercato dal diesse Tare e dal patron Lotito non sono state digerite dal tecnico. A poche ore dalla chiusura del mercato ci sarebbe stato un acceso confronto tra allenatore e diesse. Uno sfogo figlio delle tante promesse fatte a Sarri e fino ad oggi in gran parte disattese. Da questa sessione di mercato l'allenatore si aspettava almeno un paio di innesti, per la precisione un difensore e un attaccante, si è visto arrivare un esterno di attacco (Cabral oggi svolgerà le visite in Paideia) proposto da Tare e un terzino (Kamenovic) che aveva lui stesso scartato. Ora a rischio anche il rinnovo di Sarri che a questo punto non è più così scontato come aveva lasciato intendere Lotito alla cena di Natale. Sarri per firmare fino al 2025 vuole garanzie tecniche, le stesse che aveva chiesto in estate, altrimenti sarebbe pronto anche a chiudere in anticipo la sua avventura. Attenzione, nessun ripensamento in corsa ma adesso serve un chiarimento con Lotito e Tare. Giovedì alle 15 intanto gli Ultras Lazio, gruppo leader della Curva Nord, hanno dato appuntamento a Formello per una contestazione pacifica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 07:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA