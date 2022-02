Lazio, per Sarri emergenza attacco con con il Porto: pure Pedro a rischio

Riabbraccia Acerbi, confida in Immobile e spera per Pedro. Il day after il pareggio ottenuto in emergenza a Udine, Sarri si prepara ad affrontare la settimana che più di tutte indirizzerà, nel bene o nel male, la stagione. Giovedì il Porto, ritorno dei playoff di Europa League (da ribaltare il 2-1 rimediato all'andata, venduti poco meno di 20mila biglietti) e domenica sera il Napoli in campionato, anche questa volta a fare la formazione sarà l'infermeria. Ma andiamo con ordine: la prima bella notizia per il tecnico è il ritorno a Formello di Acerbi che, fuori dallo scorso 6 gennaio ieri è rientrato in gruppo e ha svolto anche la partitella, sarà dunque a disposizione già da giovedì anche se partirà dalla panchina.

Ancora assente Immobile che però è atteso a Formello nelle prossime ore: bloccato dall'influenza la scorsa settimana sulle sue condizioni la Lazio non si è mai espressa, si sa solo che è finalmente guarito ma che è molto debilitato, rientrerà in questi giorni ma non c'è una data fissata. Chi sembra destinato al forfait con il Porto è Pedro che a Udine è uscito per un problema alla caviglia: ieri gli esami hanno escluso lesioni ma ci sarebbe un versamento. Lo spagnolo andrebbe ad aggiungersi a quello di Zaccagni squalificato. Al momento sono due le certezze in avanti di Sarri ossia Felipe Anderson e Cabral oltre che sui due giovani Moro e Romero.

