Brandt e Felipe Anderson, la Lazio vuol mettere le ali

Maurizio Sarri vuole mettere le ali alla Lazio. A poco più di 10 giorni dal ritiro di Auronzo dove la squadra effettuerà la prima parte della preparazione fino al 18 luglio, il neo allenatore biancoceleste spera in un'accelerata dal mercato.

Tra le priorità c'è anche l'attacco che sarà rivoluzionato. Intoccabile Ciro Immobile e con Muriqi difficile da piazzare, Correa è l'indiziato numero uno a lasciare Roma e l'unico elemento che consentirà alla Lazio di reperire i soldi per fare mercato. Con il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 la priorità sono le due ali in avanti. In cima alla lista dei preferiti c'è da tempo Julian Brandt. Con l'entourage dell’esterno del Borussia Dortmund i contatti sono frequenti ed il calciatore ha già tempo dato il suo assenso al trasferimento: accordo trovato con il calciatore sulla base di un accordo quadriennale da 3,5 milioni di euro, compresi i bonus. Adesso si dovrà trovare la formula giusta con il Borussia Dortmund che lo valuta 20 milioni di euro, la soluzione potrebbe essere un prestito oneroso con diritto di riscatto obbligatorio.

L'altro nome è quello di Felipe Anderson che già lo scorso anno si propose per tornare in biancoceleste. Fallita l'esperienza al West Ham e al Porto (dove ha giocato nell'ultima stagione in prestito), il brasiliano spera di tornare nella squadra che lo lanciò nel calcio che conta. In scadenza il 30 giugno del 2022 il West Ham spera di fare cassa ed è disposto a cederlo per 8 milioni di euro. Dall'Argentina intanto arriva una notizia di mercato: Piero Hincapié, centrale difensivo del Talleres, sarebbe ad un passo dalla Lazio vicino al trasferimento alla Lazio. Sul 19enne ci sono gli occhi di mezza Europa e òl'operazione si può chiudere per una cifra vicina ai 6-7 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 21:00

