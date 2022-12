Lazio, altro test in Turchia: Maximiano tra i pali, Milinkovic pronto all'uso

di Enrico Sarzanini

Un altro test per mettere benzina nelle gambe: dopo aver battuto il Galatasaray, la Lazio sfida l'Hatayspor (ore 16, diretta su Lazio Style Channel) poi domani farà ritorno a Roma dove proseguirà la preparazione in vista della ripresa del campionato. Sarri deciderà solo nella rifinitura di questa mattina l'undici titolare ma sembra orientato a rilanciare Maximiano in porta dall'inizio.

Buone notizie da Milinkovic che, rientrato dal Qatar con un fastidio alla caviglia, è tornato ad allenarsi regolarmente e potrebbe scendere in campo dall'inizio. A proposito del serbo, da Londra arriva una importante voce di mercato: secondo quanto scrive il quotidiano The Sun, l'Arsenal, (che durante la scorsa estate avrebbe messo sul piatto 49 milioni di euro per portare il serbo in Premier), sembra intenzionato a tornare alla carica sempre alla fine del torneo di A con una nuova proposta ma al ribasso, considerato che il giocatore è in scadenza 2024.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA