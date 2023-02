La Lazio chiede alla Samp il pass per la Champions: Immobile contro la sua 'vittima' preferita

di Enrico Sarzanini

Superato lo scoglio dei play off di Conference contro il Cluj in piena emergenz, il tecnico della Lazio Sarri guarda con fiducia al posticipo contro la Sampdoria (ore, 20:45) all'Olimpico: recuperati Zaccagni, Milinkovic, Pedro e Romagnoli l'obiettivo è proseguire sul discorso ripreso a Salerno per fare un altro passo verso la Champions. Napoli a parte, infatti, è ancora bagarre per le altre tre posizioni con cinque squadre tutte in corsa e racchiuse in una manciata di punti.

In campo si è rivisto anche Immobile che, sabato in palestra per fare scarico, è tornato ad allenarsi con i compagni ed è pronto ad affrontare la sua vittima preferita a cui ha segnato 16 gol in 19 gare. Con lui in attacco ci saranno Felipe Anderson e Pedro che indosserà una maschera protettiva dopo l'operazione al setto nasale. Partirà dalla panchina Zaccagni che, squalificato a Salerno e out giovedì in Romania a causa di un violento attacco influenzale, ha un solo allenamento nelle gambe.

A centrocampo confermato il tridente formato da Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto, Sarri ha qualche dubbio da sciogliere in difesa: Marusic dovrebbe tornare a destra al posto di Lazzari con Hysaj confermato a sinistra, nel mezzo Casale e Patric con Romagnoli che, appena recuperato dalla lesione muscolare, dovrebbe partire dalla panchina in vista della trasferta di Napoli in programma venerdì. In porta confermato Provedel che spera di festeggiare le 100 presenze in A collezionando il 13mo clean sheet stagionale. Probabile formazione: Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

LOTITO. Il presidente della Lazio torna a parlare dalle pagine di Lazio Style Magazine torna sul Flaminio: «Ribadisco che ad oggi esistono limiti (numero di spettatori, copertura, parcheggi e infrastrutture) che sembrano rendere molto difficile questo percorso. Decideremo presto se proseguire su questa strada o trovare unalternativa, perché lo stadio è un obiettivo decisivo per il futuro del nostro club».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA