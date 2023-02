Lazio-Sampdoria 1-0, le pagelle: Marusic provvidenziale, Luis Alberto risolve tutto, Milinkovic in serata nera

di Enrico Sarzanini

La Lazio ha battuto all'Olimpico la Sampdoria per 1-0 in un incontro della 24esima giornata di serie A. Di Luis Alberto il gol segnato all'80'.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

PROVEDEL 6

Classica serata di ordinaria amministrazione anche questa volta è più impegnato come libero quando c'è da far ripartire l'azione. Clean Sheet numero 13 in Serie A nessuno come lui.



LAZZARI 6

Fin dai primi minuti preme sull'acceleratore alla ricerca di un varco tra le maglie della difesa doriana. Da un suo cross nasce l'azione del gol di Luis Alberto. (39' st Hysaj, sv).



PATRIC 6

Non perde ma lucidità nemmeno quando la Lazio va in paranoia a caccia dun gol che sembra non arrivare mai.



CASALE 6

Una serata tutto sommato tranquilla e senza apprensioni ma per rimediare all'errore di Vecino è costretto al fallo da giallo che gli costerà il matcho di venerdì al Martadona contro il Napoli.



MARUSIC 6,5

Provvidenziale la scivolata su Cuisance libero di calciare davanti a Provedel, nella ripreda sbroglia un latro paio di situazioni al limite e serve ad Immobile la palla del possibile vantaggio che l'attaccante si divora.



MILINKOVIC 5

E' la classica serata nera: indovina pochissimi passaggi a caccia sempre del numero che questa volta non gli riesce mai. A metà ripresa però inventa un assist per Marusic che non inquadra la porta. (39' st Basic, sv).



CATALDI 5

Assolutamente impalpabile, mai al centro dell'azione quei pochi palloni che gli passano tra i piedi fa quasi sempre la scelta sbagliata. Serata horror. (12' st Vecino 5: commette un grave errore in fase di impostazione che costa a Casale il giallo e la gara contro il Napoli).



LUIS ALBERTO 7

Risolve una gara complicatissima nel momento più difficile con un tiro che insacca all'angolino e manda in visibilio l'Olimpico e regala tre preziosi punti in chiave Champions alla Lazio .



ANDERSON 6,5

Parte subito a mille ed è suo il primo vero tiro che impegna Audero sul finire del primo tempo. Ci prova di nuovo nel secondo tempo ma c'è ancora l'estremo della Samp a dire di no.



IMMOBILE 5,5

Una serata stregata e da dimenticare, si divora almeno un paio di occasioni nitide nitide che per lui generalmente sono di ordinaria amministrazione. Ha il merito di non mollare mai.



PEDRO 6

Per un tempo lotta praticamente da solo contro tutta la difesa doriana, prima dell'intervallo coglie il palo. Nella ripresa prova a ripartire ma, complice la stanchezza, è costretto ad alzare bandiera bianca. (12' st Zaccagni 6: nella prima vera azione viene strattonato in area ma per Colombo è tutto regolare).



SARRI 6

Seconda, sofferta a dire il vero, vittoria di fila per la sua Lazio che scavalca momentaneamente la Roma in classifica e vola al terzo posto in solitaria.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 22:57

