Lazio-Sampdoria 2-0, le pagelle: Lazzari furia inarrestabile, Immobile si sacrifica, Luis Alberto illumina

All'Olimpico di Roma la Lazio ha battuto la Sampdoria per 2-0 in un incontro della 36/a giornata del campionato di serie A. Le reti della Lazio portano la firma di Patric al 41' del primo tempo e di Luis Alberto al 14' della ripresa.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

STRAKOSHA 6,5

Reattivo in due occasioni: nel primo tempo sul tiro di Rincon mentre nella ripresa si è ripetuto sula staffilata dalla distanza di Sabiri.



LAZZARI 7

Un'autentica furia: inarrestabile e instancabile dal primo all'ultimo minuto è padrone assoluto della fascia e manda in tilt la difesa blucerchiata. Regala a Luis Alberto la palla del raddoppio dopo una cavalcata di 30 metri. (30' st Hysaj 6: questa volta non commette errori e non è poco considerate le ultime uscite).



PATRIC 7

Una gara (l'ennesima) senza sbavature meritatissimo il gol di testa con cui sblocca il match un premio per un giocatore che in questi mesi si è scarificato tantissimo.



ACERBI 6,5

Molto attento come tutto il reparto: questa volta l'intesa è massima e passare per la Sampdoria diventa davvero un problema.



MARUSIC 6

Parte attento e deciso poi la Samp prende le misure e da quella parte con Candreva passa con troppa facilità trovando un corridoio insperato. Decisamente meglio nella ripresa.



MILINKOVIC 6,5

Cerca sempre la verticalizzazione ed è sempre nel vivo del gioco. E' un ingranaggio fondamentale nell'economia del gioco di Sarri e se come sembra dovesse partire, non farlo rimpiangere sarà una vera impresa.



CATALDI 6

Preferito ancora una volta a Leiva riesce a strappare la sufficienza anche se quando c'è lui nel mezzo c'è poco filtro e la squadra soffre quando ci sono le ripartenze avversarie. (20' st Leiva 6: con lui in mezzo la Samp trova meno spazi per manovrare).



LUIS ALBERTO 7,5

Nel primo tempo cerca solo gol impossibili: prima da calcio d'angolo poi con una parabola perfetta da fuori area che fa la barba alla traversa dandolo solo l'illusione del gol. Con il compasso il cross per Patric che sblocca, di classe la rete del raddoppio. (30' st Basic 6: entra quando c'è da gestire il risultato).



FELIPE ANDERSON 6,5

Molto dentro alla partita è sempre nel vivo dell'azione e tenta spesso l'assolo ma purtroppo si perde un po' negli ultimi metri.



IMMOBILE 6,5

Ferrari e Colley lo marcano a uomo e lui non riesce mai a liberarsi, questa volta ci pensano i compagni a chiudere la pratica. Straordinario il lavoro che fa per i compagni.



ZACCAGNI 6

Primo tempo di alti e bassi si accende subito in avvio di ripresa con un bel tiro a giro sul quale Audero fa davvero una bella figura. (37' st Romero, sv).



SARRI 7

La sua Lazio vince e convince, quando la squadra segue i suoi dettami le gare filano via che è una bellezza. Vola al quinto posto e rispedisce la Roma a -3 .

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA