Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni: per Simone Inzaghi il pericolo arriva dall'ex Keita Balde

La Lazio per riprendere la marcia in campionato dopo la battuta d'arresto di San Siro contro l'Inter, preceduta da sei vittorie consecutive. La Sampdoria per tentare il colpaccio all'Olimpico e sognare qualcosa in più di una tranquilla salvezza. Questi i temi della sfida nella Capitale tra biancocelesti e blucerchiati. Squadre in campo alle ore 15, con arbitro Massa di Imperia.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA LAZIO

Puntare più alla Champions dell'anno prossimo, cioè raggiungere il quarto posto in campionato, oppure focalizzarsi sulla doppia sfida sulla carta proibitiva contro i campioni d'Europa e del Mondo in carica del Bayern Monaco (andata martedì all'Olimpico)? Dilemma che rischia di non esistere per Simone Inzaghi (alla ricerca della centesima vittoria da allenatore in A), se ci si riferisce ad un possibile turnover contro la Sampdoria. «Con così tante defezioni penso che fare tanti cambi sia difficile. Siamo contenti di affrontare martedì la miglior squadra al mondo, ma il mio pensiero va alla Samp». Contro i blucerchiati mancheranno Hoedt, Lazzari (squalificati) e Radu, quest'ultimo operato di ernia inguinale. Durante la rifinitura della vigilia il tecnico laziale ha provato una formazione in cui i big non restano a riposo. In particolare in mezzo, con il trio Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, e in attacco, con Correa (un ex) ad affiancare Immobile. Sulle fasce agiranno Marusic a destra e Lulic (in vantaggio su Fares) a sinistra. In difesa, davanti a Reina, ci saranno Patric, Acerbi e l'ex milanista Musacchio.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA SAMPDORIA

Grandi emozioni ieri per il gruppo blucerchiato ricevuto in Vaticano in udienza privata da papa Francesco. Un evento voluto fortemente dal presidente Massimo Ferrero. «Bisogna sempre giocare da squadra. Mai perdere l'amore per il calcio, come quando si è bambini», ha detto tra le altre cose il Santo Padre, parlando a braccio alla Sampdoria. Per quel che concerne la sfida alla Lazio, Claudio Ranieri si affiderà sicuramente in avanti a Quagliarella e al grande ex biancoceleste Keita Balde, in crescente stato di forma. Lo schieramento tattico sarà un 4-3-1-2 in caso di utilizzo di Ramirez trequartista (più probabile) , un 4-4-2 se ci sarà il doppio centrocampista (Silva ed Ekdal). Altro ex è Candreva: per lui pare assicurato un posto da titolare mentre è ballottaggio tra Jankto e Damsgaard. Tra le alternative il tecnico di Testaccio ha recuperato anche Gabbiadini, pronto a subentrare dalla panchina.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: S.Inzaghi.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Keita Balde. All.: Ranieri.

