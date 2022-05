Diretta Lazio-Sampdoria ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Lazio ha ancora speranze di conquistare un posto in Europa ma ha bisogno dei tre punti. Anche la Sampdoria non è del tutto salva e cercherà di fare punti. Laziali favoriti, ma sarà il campo a parlare. Ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv, che ilmessaggero.it seguirà in diretta testuale.

Segui Lazio-Sampdoria in diretta

Lazio, Sarri studia l'assetto anti Samp per tornare a vincere all'Olimpico: Pedro e Cabral unici assenti

Lazio-Sampdoria, probabili formazioni

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Ekdal, Thorsby, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni: Patric verso la conferma, Luis Alberto scalpita

Dove vedere Lazio-Sampdoria in tv e streaming

La partita Lazio-Sampdoria si potra seguire sui canali tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite). Ma anche in streaming: sulle piattaforme DAZN, Sky Go, NOW.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Maggio 2022, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA