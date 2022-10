Lazio-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Nel dodicesimo turno di Serie A, la Lazio ospita la Salernitana all'Olimpico. I biancocelesti, sulla scia del successo di Bergamo, cercano la seconda vittoria consecutiva dopo aver interrotto l'ottimo ritmo di marcia nell'ultima in casa contro l'Udinese. Rendimento equilibrato per i granata: 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, il successo contro lo Spezia ha ridato entusiasmo e mosso la classifica: è stato il secondo nel mese di ottobre. Nei biancocelesti ancora assente Ciro Immobile, fermo per infortunio. Alla luce della prestazione offerta contro i bergamaschi, probabile che a fare le veci del bomber biancoceleste sia ancora Felipe Anderson. Il brasiliano agirà al centro dell’attacco con Pedro a destra e Zaccagni a sinistra. Milinkovic-Savic è diffidato e alla prossima c'è il derby. Nella Salernitana la scelta di Davide Nicola per il tandem offensivo ricade su Piatek e Bonazzoli. Out ancora Maggiore, recuperato Valencia.

Le probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Bonazzoli.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Dove vederla in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18:00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it

