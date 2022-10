Tonfo Lazio con la Salernitana: 1-3. Ammonito Milinkovic: salta il derby

di Enrico Sarzanini

Proprio sul più bello la Lazio crolla in casa contro la Salernitana. Seconda sconfitta stagionale per i biancocelesti che, così come avvenuto lo scorso 3 settembre contro il Napoli, sono stati fermati da una squadra campana. Oltre il danno anche la beffa Sarri nel derby di domenica prossima contro la Roma dovrà anche fare a meno di Milinjovic che, tenuto precauzionalmente in panchina, è entrato nella ripresa giusto in tempo per vedersi sventolare dal contestatissimo Manganiello il giallo che gli costerà la squalifica. Un episodio chiave dopo il quale la Lazio ha perso lucidità naufragando sotto i colpi di una Salernitana spietata che prima ha trovato il pareggio con l’ex laziale Candreva, bravo a superare Provedel con un pallonetto, poi è andata avanti con l’ex romanista Fazio per poi chiudere il discorso con la rete del 3-1 firmata da Dia.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA