Lazio, Sarri in emergenza convoca il pronipote del Duce. Per Romano Floriani Mussolini è la prima volta

Lazio, per Romano Floriani Mussolini arriva la prima volta con i grandi. Il figlio di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani, bisnipote di Benito, che milita nella Primavera biancoceleste, ha infatti ricevuto la prima convocazione in prima squadra da parte di Maurizio Sarri.

Il difensore o centrocampista esterno, classe 2003, sarà quindi in panchina nella trasferta di Verona. La Lazio, nel reparto arretrato, è infatti in emergenza e così Maurizio Sarri ha chiamato il giovane calciatore della Primavera, che avrà il numero 44. Oggi Romano Floriani Mussolini aveva giocato il match del campionato Primavera contro il Cesena, vinto 4-2, risultando uno dei migliori in campo. Sarri, che oggi non ha fatto conferenza stampa, è privo di Acerbi e Luiz Felipe squalificati. Nel pomeriggio la rifinitura prima della partenza, e la lista dei convocati per Verona. Per Luis Alberto si profila intanto la terza panchina consecutiva.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Ottobre 2021, 19:33

