Lazio, per Romagnoli c'è lesione: fuori per due partite. E giovedì c'è il Cluj Per Sarri non c'è pace: emergenza in difesa. E si complica la rincorsa Champions







di Enrico Sarzanini ROMA Non c'è un attimo di pace per Maurizio Sarri che almeno per un paio di gare dovrà fare a meno di Romagnoli uscito per un fastidio alla coscia sinistra nel match con l'Atalanta: gli esami ai quali è stato sottoposto al Paideia International Hospital hanno «evidenziato una lesione di basso grado a carico del bicipite della coscia sinistra», ha spiegato la società biancoceleste in una nota. Il difensore, che in campionato ha saltato solo la gara contro il Verona all'andata, sarà certamente out nel doppio confronto con il Cluj in Conference e domenica contro la Salernitana, l'obiettivo di Sarri è riaverlo la gara contro la Sampdoria in programma il 27 febbraio allo stadio Olimpico al più tardi il 3 marzo contro il Napoli al Maradona.

Intanto dopo la giornata di riposo concessa ieri da Sarri oggi la squadra tornerà ad allenarsi in vista della gara di giovedì sera allo stadio Olimpico contro il Cluj, andata dei play off di Conference League. L'allenatore medita un ampio turn over anche perché domenica a Salerno i biancocelesti non possono commettere altri passi falsi se vogliono mantenere vivo l'obiettivo Champions. La certezza sarà la presenza di Zaccagni che è squalificato in campionato. In porta duello aperto tra Maximiano e Provedel, in difesa Patric sostituirà l'infortunato Romagnoli, possibile che Gila faccia rifiatare Casale nelle ultime gare apparso un po' in affanno. Lazzari pronto a tornare dall'inizio, dalla parte opposta giocherà uno tra Marusic e Hysaj. Tanti cambi anche a centrocampo possibile che Sarri stia pensando di rilanciare dall'inizio almeno due tra Vecino, Marcos Antonio e Basic che farebbero rifiatare Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto.

Tanti i dubbi in avanti. Cancellieri spera di tornare in campo dopo una lunga assenza mentre Immobile dovrebbe giocare dall'inizio anche per mettere minuti nelle gambe dopo l'infortunio. Brutte notizie intanto per i tifosi della Lazio che mai come quest'anno stanno facendo sentire il loro sostegno anche in trasferta: il prefetto di Salerno ha infatti disposto la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita ai residenti della Regione Lazio erp la gara di domenica.

riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 08:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA