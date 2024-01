Lazio-Roma 1-0, le pagelle: Zaccagni spietato, Mandas esordio da incorniciare. Karsdorp disastro, Lukaku confuso

di Enrico Sarzanini e Francesco Balzani

La Lazio si impone 1-0 sulla Roma nei quarti di finale di Coppa Italia, vince il derby grazie al gol su rigore di Zaccagni e approda in semifinale dove attenderà la vincente tra Juventus e Frosinone. Mentre la Roma viene eliminata di nuovo ai quarti di finale della competizione. Gara nervosa nel finale con tre espulsi, uno della Lazio Pedro e due della Roma Azmoun e Mancini.

PAGELLE LAZIO

MANDAS 7

Scelto al posto del febbricitante Provedel nel finale è decisivo prima su Belotti e poi su Pellegrini. Esordio assoluto in Italia in un derby (prima volta che succede alla Lazio).

LAZZARI 6,5

Nel primo tempo spinge poco perché Anderson rallenta spesso la manovra ma quando si affaccia in area avversaria è sempre molto pericoloso. (21' st Lu. Pellegrini 5,5: attento e deciso).

PATRIC 7

Non sbaglia davvero nulla ma ormai non è più una novità. Sempre attento e preciso quando c'è da rimediare lo fa con decisione.

ROMAGNOLI 7

Gioca di esperienza e non potrebbe essere altrimenti. Lascia pochi spazi agli attaccanti della Roma che fanno fatica a trovare la porta.

MARUSIC 6,5

Che sia destra o a sinistra cambia poco, lui corre e lavora per i compagni senza mia risparmiarsi e con la solita caparbietà che lo contraddistingue.

GUENDOUZI 7

Il vero imprescindibile di Sarri, quello che non entra mai nella turnazione. Bene anche nel primo tempo quando i compagni corrono con il freno a mano tirato.

CATALDI 6,5

Torno dopo tata panchina appare rallentato, in affanno e macchinoso. Poche verticalizzazioni preferisce gestire più che offendere. Riaffiora nella ripresa diventando protagonista. (21' st Rovella 6,5: corsa e dinamismo è prezioso sia in attacco che in difesa).

VECINO 7

Primo tempo anonimo anche lui, come molti dei suoi compagni diventa protagonista nella ripresa dov'è un'autentica furia e va vicino al raddoppio per ben due volte.

ANDERSON 6,5

Primo tempo da dimenticare è lento e impacciato e spesso si ferma senza un reale motivo. Nella ripresa però si accende all'improvviso senza più spegnersi. Chiude da attaccante.

CASTELLANOS 7

Lotta, corre e pressa senza soluzione di continuità, gli manca solo il gol ma in avvio di ripresa si guadagna un prezioso calcio di rigore che porta avanti la Lazio. (31' st Isaksen 6,5: entra subito in partita).

ZACCAGNI 7

Nonostante gli acciacchi gioca senza mai risparmiarsi. Rui Patricio gli dice no su un preciso colpo di testa ma non può nulla quando l'esterno si presenta sul dischetto per l'1-0. (21' st Pedro 5: espulso nel finale perde la testa).

SARRI 7,5

Tre vittorie negli ultimi quattro derby questa volta vale il passaggio alle semifinali di Coppa Italia.

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 7

Allunga il brodo del match con due paratone su Vecino. Si arrende senza resistenza al rigore calciato perfettamente da Zaccagni.

KRISTENSEN 5,5

Primo derby, tanta tensione che si respira ad ogni tocco palla. Meglio in marcatura rispetto a quando deve impostare ma il meglio lo darebbe sulla fascia

MANCINI 6,5

Lui le sicurezze non le perde mai, nemmeno in una cantina buia. Si erge a protettore di quel che resta della difesa romanista provando pure qualche strappo davanti

HUIJSEN 5,5

Se non ci fosse il rigore sarebbe una gara quasi perfetta tra anticipi e buona lettura dei palloni. Purtroppo però è un episodio decisivo. (36’st Belotti sv: l’unico tiro in porta è il suo)

KARSDORP 4

Un disastro. Quando attacca perde sempre il tempo dell’ultimo passaggio, quando difende palesa enormi difficoltà. (12’st Azmoun 5,5: cincischia troppo, quando invece è pratico non trova sostegno)

BOVE 5

Corre a vuoto in un clima di totale confusione. Prima al centro, poi sulla fascia. (31’st El Shaarawy sv: qualche minuto prima sarebbe stato meglio)

PAREDES 5,5

Verticalizza poco, e quando lo fa non trova compagni pronti a sfruttare. Nella ripresa ringhia tanto, ma i denti non li tira fuori per andare a riprendere l’ennesimo derby maledetto

CRISTANTE 5

Anche per lui l’approccio non è dei migliori tra battibecchi con Lukaku e il pressing di Vecino. Prova a riordinare le idee, non ci riesce.

ZALEWSKI 4

Disorientato, si lascia superare una volta sì e l’altra pure. Come nelle ultime puntate si guadagna spazi davanti ma così come Karsdorp non fa entrare un cross pulito nemmeno a pagarlo. (12’st Spinazzola 5: fare peggio era difficile)

DYBALA 6

La luce è lì, dove sta Paulo. Dopo un inizio brillante fatica anche lui a cavare oro da una partita di solo ferro e nervi. Proprio poco prima del duplice fischio di Orsato avverte il solito dolore (1’st Pellegrini 4,5: malinconoia. Sembra non avere la forza nemmeno per le cose semplici)

LUKAKU 4,5

Confuso, con pochi palloni giocabili. Uno lo spara fuori nel finale in rovesciata. Ma non fa la differenza nemmeno stasera

MOURINHO 4,5

Altro derby perso, senza attenuanti. Il primo tiro in porta al minuto 87 in un contesto di paura e confusione. La Roma è la sbiadita copia di quella vista appena 3 giorni fa. Perché?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA