La sfida del mercato l’ha vinta la Lazio. Nel derby come finirà?

La sfida del mercato l’ha vinta la Lazio. Le impressioni e i risultati dopo la prima giornata di serie A dicono ancora Lazio, così come gioco e gol fatti vedere tra gli applausi. Derby biancoceleste con queste ottime premesse è di lontana memoria ma, come insegna la storia, tutto quello che è accaduto prima di domani alle 18, soprattutto i fatti delle ultime settimane, in una stracittadina come Lazio-Roma, stanno a zero. Queste lezioni di vita e di pallone capitolino Simone Inzaghi le ha già imparate da tempo, se è vero come è vero che di derby ne ha giocati tantissimi, da giocatore e, da qualche anno, anche da allenatore. Saprà cosa dire alla squadra, saprà come gettare acqua sul fuoco di un entusiasmo che monta giorno dopo giorno in casa biancoceleste, tra i giocatori e tra i tifosi.



Del resto, come potrebbe non essere così? Basta aver assistito a Samp-Lazio di sette giorni fa per essersi fatto un’idea ben precisa. Squadra che vince non si cambia, ma per la Lazio il detto questa volta vale doppio: ha vinto nella prima giornata, certo; ma ha vinto anche la Coppa Italia nel maggio scorso. Dieci undicesimi di squadra titolare che dovrebbero scendere in campo all’Olimpico domani sono gli stessi di una stagione fa, ma con una piccola delusione che ci portiamo dietro dalla prima giornata di campionato: “Inzaghi, facci vedere Vavro dal primo minuto”. Siamo convinti che l’ex Copenaghen sia il difensore giusto per questa Lazio, per questa difesa a tre a cui Inzaghi è tanto (troppo) affezionato.



Senza nulla togliere a Luiz Felipe (sicuro e concentrato alla prima uscita) e nemmeno al rilanciatissimo veterano Radu, noi Denis Vavro vorremmo vederlo all’opera al fianco di Acerbi fin dall’inizio. E se possibile, anche subito. Certo, ci sarà tempo, si dirà. Con il derby a un passo, meglio non fare troppe manovre azzardate; in fondo lo slovaccone di 190 centimetri sarebbe alla prima stracittadina giocata e chissà come potrebbe reagire. Proprio come Paulo Fonseca, alla sua prima volta assoluta, a Roma e in carriera (mai vissuto un derby, né in Portogallo né in Ucraina). Uno svantaggio o un vantaggio per la Roma? Forse un vantaggio ma, nel dubbio: “Lazio, meglio non fidarsi”. Testa bassa e pedalare. Sabato 31 Agosto 2019, 16:46







