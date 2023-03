Lazio-Roma, il derby dei meme. L'ironia social: «Pensati Ibanez» e tutti gli sfottò

di Redazione web

Lazio-Roma è stata una delle partite della 27esima giornata del campionato di Serie A, ma, come è risaputo, il derby della Capitale non è "solo" una partita, ma "la partita". Proprio per questo, "lo scontro" tra biancocelesti e giallorossi non si è limitato solamente al campo ma è cominciato, e poi continuato, anche sui social. Dopo la vittoria della Lazio, i tifosi della squadra di mister Sarri si sono scatenati con i meme.

Lazio-Roma, cori antisemiti dalla curva Nord. Dureghello: «Perché tutti fanno finta di nulla?»

Totti, la figlia Chanel dopo il derby (perso) sfotte i tifosi laziali su Instagram: «Bentornati sui social»

Zaccagni, l'uomo derby della Lazio: «Gol dedicato a mio figlio e ai tifosi»

I meme di Lazio-Roma

La Lazio ha vinto ha anche il secondo derby della stagione contro la Roma. All'andata aveva segnato Felipe Anderson mentre al ritorno i biancocelesti hanno gioito grazie al gol di Mattia Zaccagni. Al termine della partita anche i tifosi hanno dimostrato la loro contentezza sui social e proprio per questo hanno postato e pubblicato vari meme.



La situazione di Lazio e Roma in campionato

Grazie alla vittoria del derby, la Lazio guadagna tre punti importanti per la propria classifica e si porta al secondo posto a quota 52 punti mentre la Roma al momento occupa la quinta posizione con 47 lunghezze totali. L'obiettivo di Sarri è quello di rimanere in zona Champions League mentre lo scopo di Mourinho è quello di entrarci.

Highlights primo tempo Lazio-Roma pic.twitter.com/pbBKnjmi2T — Omar Osol (@alvarosburato) March 19, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA