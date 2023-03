Lazio-Roma, Lotito: «Mourinho rispetti i ruoli. Erano gli ospiti e quando ho visto un giocatore giallorosso nudo nel corridoio...»

di Enrico Sarzanini

Il giorno dopo la vittoria nel derby in casa Lazio regna l’entusiasmo. L’eliminazione dalla Conference sembra già lontana anni luce. Si è passati da una possibile tragedia sportiva all’esaltazione totale con una squadra che ha 9 punti in più rispetto a un anno fa, ha collezionato il 16° clean sheet (Provedel eguaglia Pulici e Cei) e ha una difesa seconda solo a quella del Napoli.



Il più raggiante di tutti è il patron Claudio Lotito che domenica sera ha avuto un battibecco negli spogliatoi con Mourinho: «Io sono all’insegna del rispetto – ha spiegato a Radio1 nella trasmissione Un giorno da pecora - Ho visto un parapiglia tra un mio giocatore e uno della Roma. Una cosa non mi è andata giù, ovvero che ci fosse il giocatore giallorosso (Mancini, ndr) completamente nudo nel corridoio. Io mi sono fermato e Mourinho mi ha urlato “tu che guardi?”, ho pensato non avesse capito che fossi il presidente della Lazio e io gliel’ho specificato, lui ha rincarato la dose. Non gli ho mai detto che non poteva stare là, ma solo chi ero». Poi aggiunge: «Con Mourinho non ci siamo dati nessuna mano perché io non ho discusso con nessuno, è un problema di ruoli che vanno rispettati. La partita era Lazio-Roma, la Roma era ospitata. È come se lei a casa sua arriva un ospite e si comporta in una certa maniera. Se prenderei Mourinho nella Lazio? Mai dire mai, ma i caratteri non penso siano confacenti». Il numero uno biancoceleste smentisce ancora una volta di essere tifoso della Roma: «È totalmente falso. È stata una cosa inventata per screditarmi, nel momento in cui ho intrapreso un percorso completamente diverso. Sono laziale da quando ho 5 anni».

