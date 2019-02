Lazio, Bastos: «Lotteremo fino alla fine». Parolo e Correa: «Adesso testa al derby»

«Questo è il nostro spirito, continueremo a lottare fino alla fine». Non si pone limiti, Quissanga Bastos. Il difensore della Lazio, tornato titolare ieri sera in coppa Italia contro il Milan, dopo l’infortunio alla coscia non vede l’ora di tornare in campo. L’angolano è convinto che la squadra possa arrivare in fondo non sono in coppa, ma anche in campionato, e ha affidato il suo stato d’animo a Instagram. L'ex Rostov al momento, complice l'infortunio di Wallace, sembra aver scavalcato Luiz Felipe, non ancora al top della condizione, nelle gerarchie di Inzaghi, che solo domani inizierà le prove tattiche anti-Roma.



ARIA DI DERBY Sabato sera all’Olimpico arriverà la formazione di Di Francesco. Una partita che la squadra ha già messo nel mirino, a partire dal “Tucu” Correa che attraverso i propri canali social scrive: «Adesso il derby». L’ex Sampdoria ne ha giocato solo uno, quella dell’andata, mentre Parolo è già a quota 10: «Nella settimana del derby a Roma cambiano gli occhi delle persone - sottolinea il mediano a Dazn -. Si trasformano e diventano adrenalinici. E’ qualcosa di molto intenso e quando poi vieni a vivere qui, in qualche modo lo fai tuo». Ultimo aggiornamento: 19:33





