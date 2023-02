Atti vandalici, vendette e caso Fedayn: è già allarme derby per Lazio-Roma

di Emilio Orlando

Allerta massima per Lazio-Roma all’Olimpico. Anche se al derby mancano ancora venti giorni, sono tanti i segnali poco rassicuranti dal punto di vista dell’ordine pubblico in vista della partita in programma il 19 marzo.

Per quella data, è considerato alto il rischio di tafferugli e scontri se tra le tifoserie di Roma e Lazio non tornerà la pace. Una pax che rischia di essere compromessa dalla recente catena di sfregi e ripicche. Come ad esempio i danneggiamenti della targa di marmo in onore dell’ex presidente biancoceleste Umberto Lenzini, dove si sospetta esserci la mano della tifoseria deviata giallorossa. Un atto vandalico doppio, con la targa prima imbrattata coi colori giallorossi e poi devastata dai teppisti. Ieri invece si sono verificati atti di vandalismo intorno ai campi sportivi di Trigoria che fanno pensare a una vendetta dopo lo sfregio alla targa dedicata a Lenzini.

Gli occhi e le orecchie della Digos e dell’Ufficio di Gabinetto della questura, quindi, tendono già verso l’appuntamento dell’Olimpico. Sarà anche il primo impegno “fuori casa” per i tifosi romanisti che hanno subito il divieto di trasferta dopo gli incidenti sull’A1 con gli ultrà napoletani (sarà infatti la Lazio a giocare il derby “in casa”).



