Lazio, da oggi cose... turche. Il programma completo delle amichevoli di Natale

di Enrico Sarzanini

Inizia oggi la seconda parte del ritiro della Lazio che prosegue la preparazione in vista della ripresa della serie A il 4 gennaio a Lecce. Alle 15 i biancocelesti voleranno in Turchia per un mini-ritiro di sei giorni fino a sabato 17 a Manavgat, piccolo centro in provincia di Antalya al Tui Blue Side e non più a Belek, una scelta prettamente logistica considerato che il resort si trova ad appena 6 minuti dall'Emirhan Sport Center dove la squadra si allenerà.

Due le amichevoli che si giocheranno entrambe alle 18 al centro sportivo dove la squadra biancoceleste si allena: la prima domani contro il Galatasaray, venerdì 16 sarà la volta dell'Hatayspor. Si lavora ad una terza amichevole che si giocherà nella settimana di Natale, contro un avversario da decidere: Sarri ha chiesto di affrontare una squadra italiana per evitare viaggi troppo lunghi.

