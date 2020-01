Lazio, il primo francobollo italiano del 2020 omaggia i 120 anni biancocelesti

Giovedì 9 Gennaio 2020, 14:04

Il primo francobollo italiano del 2020 omaggia la: è stato infatti emesso questa mattina l'annullo commemorativo che celebra idi vita della squadra. Il francobollo, valido per la posta ordinaria e stampato in mezzo milione di esemplari, mostra - nei classici colori della squadra - il logo dellae un pallone da calcio che lascia una scia nella sua corsa; al centro campeggia il numero 120, a indicare gli anni trascorsi dalla fondazione della Lazio.«Il mio grazie abbraccia idealmente tutti coloro che hanno scritto pagine memorabili nella nostra storia, collezionando successi e grandi traguardi nel calcio e nelle numerose altre discipline che rendono la famiglia biancoceleste un Unicum nel panorama Europeo, nonché uno strumento per promuovere i valori dell'educazione e dello sport come indicato nel Regio decreto che istituì la Lazio quale Ente Morale – spieganel bollettino illustrativo dell'emissione - Certo che quest'iniziativa saprà ricordare ai nostri sostenitori la storia che ci unisce e i valori che da sempre ci contraddistinguono, auguro a tutte le nostre campionesse e a tutti i nostri campioni di continuare a celebrare insieme tante altre vittorie» .