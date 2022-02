Zaccagni illude, poi il Porto rimonta: ma il ko di misura tiene in gioco la Lazio

La Lazio perde 2-1 al do Dragao contro il Porto nell'andata dei playoff di Europa League. Convincente prima mezzora per i biancocelesti che trovano il vantaggio con un pregevole tacco di Zaccagni. Milinkovic sfiora il raddoppio ma a condannare la squadra di Sarri i soliti errori in difesa che facilitano Martinez che con una doppietta regala la vittoria all'ex Conceicao. Tanti i rimpianti per la Lazio, che soprattutto in avvio ha dato la sensazione di poter fare il colpaccio, che tra una settimana si potrà giocare l'accesso agli ottavi allo stadio Olimpico dove Sarri spera di recuperare Immobile, rimasto a Roma per un violento attacco influenzale. Certa invece l'assenza di Zaccagni che sarà squalificato.

Il tecnico Sarri nonostante la sconfitta vede positivo: E' stato un passo in avanti a livello di personalità e di mentalità, peccato che il primo tempo sia finito 1-1. L'unico appunto che posso fare ai ragazzi è stato l'approccio non cattivissimo nel primo tempo dove avremmo potuto anche raddoppiare. Sarà difficile qualificarsi ma adesso la testa è già alla gara di Udine in campionato. Alla dacia Arena il tecnico spera di ritrovare Immobile: Servirà lo stesso approccio che abbiamo avuto questa sera il difficile è tirare fuori sempre il 100% ma io vedo i ragazzi in crescita e questo mi fa piacere.

Le altre italiane in Europa League: Atalanta-Olympiacos 2-1; Barcellona-Napoli 1-1.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 08:17

