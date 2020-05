Via alla petizione per dire no allo stop alla Serie A

Una petizione per dire 'no' allo stop della Serie A per decreto. Lo ha promosso il Comitato Consumatori Lazio sulla piattaforma Change.org “affinché, per le ragioni sociali, economiche, sportive e lavorative ivi specificate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, - si legge in una nota - anche al fine di evitare eventuali contenziosi giudiziari, si astengano dal disporre per Decreto lo “Stop” della Stagione Calcistica 2019/20 e lascino che il “Sistema Calcio” possa individuare e concertare le migliori soluzioni per stabilire tempi, condizioni e modalità della ripresa del campionato”. Il comunicato prosegue sottolineando che “si fa appello a tutti i dirigenti, i media, gli speaker radiofonici, gli addetti ai lavori, gli sportivi, i tifosi, gli operatori del settore ed i soggetti e gli enti a qualunque titolo collegati al sistema calcio ed al suo indotto, di sottoscrivere online tale petizione, di condividere tramite siti web e social network il link sopra riportato e sensibilizzare quanto più possibile i rispettivi entourage onde rendere sempre più numerosi i firmatari della petizione medesima”.

La Petizione si chiama “COVID-19 | CALCIO E INDOTTO: NO ALLO STOP PER DECRETO!” ed è raggiungibile a questo indirizzo:

