Lazio, è il giorno di Pepe Reina: «Ho scelto i biancocelesti perché è una realtà importante del calcio italiano»

Terzo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore per la Lazio, oggi è stato il giorno del neo acquisto Pepe Reina (il secondo dopo quello di Escalante, ndr) che, arrivato a cavallo dell'ora di pranzo in compagnia del diesse biancoceleste Igli Tare e con il club manager Angelo Peruzzi, si è subito presentato ai suoi nuovi compagni di squadra. «Ho scelto la Lazio perché è una realtà importante del nostro calcio» le sue prima parole a Lazio Style Channel: «Questo è un progetto che vuole continuare a crescere per vincere qualcosa di importante – prosegue il portiere - Vengo con umiltà per dare una mano».



Il giocatore, che andrà ad arricchire la colonia di spagnoli, vede un futuro roseo per la squadra: «Questa squadra lavora insieme da tempo, ha automatismi che vanno sfruttati. Servirà ancora maggiore coesione all'interno del gruppo e certamente sarà così. Bisogna essere pronti a tutto». L'arrivo di un portiere della sua esperienza è stato chiesto espressamente da Simone Inzaghi anche in vista del ritorno della Lazio in Champions League: «Vogliamo fare bene in ogni competizione che saremo chiamati a disputare. Faremo il nostro meglio, onoreremo la maglia in ogni sfida. Questo è il calcio: voglio trasmettere questo a tutto il gruppo».



Il suo arrivo sarà certamente uno stimolo in più per Strakosha: «Sono felice del suo arrivo – ha detto ai canali ufficiali biancocelesti - ha un'esperienza incredibile ed è una persona positiva. Cercherò di rubargli qualche segreto in allenamento, è uno dei portieri più forti della storia, mi aiuterà a migliorare». «Stiamo lavorando bene anche se purtroppo è un ritiro anomalo causa Covid e non possiamo stare vicini ai nostri tifosi.Ogni anno aggiungiamo un qualcosa in più, c'è un ottimo atteggiamento da parte di tutta la rosa, con la giusta voglia di lavorare».



Il numero uno biancoceleste si pone già un obiettivo: «Prima del lockdown avevamo incassato meno reti di tutti, dobbiamo ripartire da lì perché possiamo ancora migliorare. Questa stagione debutterò anche in Champions League, realizzando il sogno che avevo da bambino. Se si lavora, si può fare tutto”.



Domani intanto alle 12 presso il Comune di Auronzo conferenza stampa della Media Sport Events di Gianni Lacchè che ha organizzato il ritiro per fare chiarezza su alcune problemi organizzative emersi in questi giorni ed indipendenti della società biancoceleste. E intanto questo sarà cena di squadra in una pizzeria di Auronzo. Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 19:18



