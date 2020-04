Lazio, Parolo: "Senza tifosi noi svantaggiati nel prosieguo"

“Giocare senza i tifosi per noi sarà un problema”. Marco Parolo non ha dubbi: qualora si dovesse tornare in campo la Lazio pagherà più di altri gli stadi vuoti: “Con loro partivamo 1-0 per noi perché si era creata una sinergia pazzesca – ha detto a Lazio Style Radio - non averli al nostro fianco sarà un grande problema”. Resta però la grande voglia di tornare i campo e lottare per lo scudetto: “Compenseremo la mancanza dei nostri tifosi con la voglia che abbiamo di conquistare l'obiettivo. Non so come sarà, si capirà dai primi allenamenti e dai primi sguardi con gli altri ragazzi. Io già dopo Auronzo ero convinto che la stagione sarebbe andata alla grande”. Parolo prova ad immaginare che cosa accadrà quando terminerà la quarantena: “Si ripartirà a razzo perché l'adrenalina è a mille ma più avanti sono certo che ci godremo molto di più le cose perché ormai siamo abituati a farle con calma e con piacere. Questo fa bene sia al corpo che alla mente”. Il centrocampista della Lazio, che in questo periodo si divide tra letture di libri, video giochi e il giardinaggio, che è la sua grande passione, si allena regolarmente come fanno i compagni ma non vede l'ora di tornare a Formello: “Mi manca l'adrenalina della competizione, la singola sfida anche con i miei compagni. Fa parte della nostra quotidianità, poi sono belle anche le vittorie e il resto. Mi manca però il quotidiano, mettermi alla prova e dimostrare sempre qualcosa”. Chiusura dedicata al sogno scudetto: “Se combatti per qualcosa che concretamente ti entra in bacheca a fine stagione sei disposto a fare anche di più. Questo sogno deve essere per noi motivo per trovare le stesse energie che abbiamo avuto finora”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 17:03



