Lazio-Parma dalle 21,15 diretta live: probabili formazioni, chance per Muriqi, c'è Gervinho

Si torna in campo all'Olimpico dopo la sbornia del derby. La Lazio scende in campo stasera per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di fronte il Parma di D'Aversa: partita da dentro o fuori. Turnover per Inzaghi, che non ha convocato Immobile e che dovrà fare i conti con le assenze di Luis Alberto e Luiz Felipe. Per il difensore stagione praticamente finita. È emergenza, come spesso successo in questa stagione. Ma i biancocelesti si sono sempre esaltati in questa situazione. Ci sarà spazio per Muriqi, che ha l'occasione per sbloccarsi. Parolo dovrebbe giocare nel pacchetto difensivo.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Akpa-Akpro, Escalante, Milinkovic, Fares; Muriqi, Pereira. All.: Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Dierckx, Iacoponi, Ricci; Hernani, Cyprien, Sohm; Brunetta, Cornelius, Gervinho. All.: D'Aversa.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 19:00

