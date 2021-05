Lazio-Parma dalle 20,45 diretta. Formazioni: Inzaghi con Muriqi, D'Aversa senza Gervinho

Vincere e sperare che qualcuno, lì davanti, commetta qualche passo falso. Non ha altra possibilità la Lazio di Inzaghi che all'Olimpico ospita il Parma di D'Aversa, già retrocesso. La sconfitta di Firenze ha precluso quasi ogni possibilità di agguantare la Champions League anche il prossimo anno, ma nonostante questo la truppa biancoceleste non vuole mollare. Turnover per Inzaghi, anche in vista del derby di sabato contro la Roma. Chance per Muriqi dal primo minuto al fianco di Immobile. D'Aversa invece deve rinunciare a Gervinho, che questa mattina ha accusato un problema muscolare.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. All.: Inzaghi.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bani, Valenti; Busi, Hernani, Kurtic, Sohm, Gagliolo; Pellè, Brunetta. All.: D'Aversa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 19:59

