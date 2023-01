Sassuolo-Lazio 0-2, le pagelle: Casale cresce gara dopo gara, Luis Alberto determinato, Zaccagni decisivo

di Enrico Sarzanini

La Lazio ha battuto in trasferta il Sassuolo per 2-0 in una partita della 18esima giornata di serie A. Per i biancocelesti i gol di Zaccagni su rigore al 48' del primo tempo e di Felipe Anderson al 94' della ripresa.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

PROVEDEL 6,5

Sul finire del primo tempo è chiamato a dire di no prima a Laurienté e poi a Berardi bravo a tenere a galla Lazio che trova il vantaggio in pieno recupero.



HYSAJ 6,5

Laurientè fa subito capire di essere un cliente scomodo e da quella parte spesso entra senza troppi patemi. Molto meglio nella ripresa bravo anche a proiettarsi in avanti con insistenza.



CASALE 7

Cresce gara dopo gara anche questa volta è provvidenziale in più di un'occasione. In una di queste per rimediare al solito buco lasciato da Hysaj è costretto a farsi ammonire. (44' st Patric, sv).



ROMAGNOLI 7

Ha la capacità di leggere le azioni con largo anticipo rispetto ai suoi compagni di squadra, prezioso nel tenere alta la guardia nei momenti più difficili, vedi l'anticipo su Traoré a inizio ripresa.



MARUSIC 6,5

Costretto a contenere le scorribande di Berardi non può osare troppo in avanti ma quando la Lazio va in vantaggio trova gli spazi giusti per tentare qualche sortita in attacco.



MILINKOVIC 6,5

Impiega un po' ad entrare in gara bravo comunque a spendersi molto in fase di non possesso. Si procura il rigore sul finire del primo tempo sugli sviluppi di un angolo poi è bravo a gestire.



CATALDI 6,5

Lavora tanto per la squadra a volte con qualche difficoltà di troppo ma è sempre nel vivo dell'azione pronto a contrastare gli avversari quando serve. (33' st Vecino 6,5: contributo prezioso).

LUIS ALBERTO 7

Gioca con grande determinazione se senza per questo voler strafare. Un paio di giocate delle sue che mandano in bambola il Sassuolo, regala ad Anderson la palla del raddoppio che il brasiliano si divora.



FELIPE ANDERSON 7,5

L'infortunio di Immobile lo costringe a posizionarsi al centro dell'attacco ed impiega un po' per trovare le giuste misure. Si divora la palla del raddoppio che trova nel finale sfruttando un'indecisione di Tressoldi.



IMMOBILE sv

Torna la maledizione del flessore. Un paio di strappi poi è costretto a chiedere il cambio per un fastidio alla coscia destra che sarà da valutare. Una brutta tegola per Sarri. (15' pt Pedro 7: entra a freddo ma prender presto i giri giusti. Prezioso in avanti ma anche quando c'è da ripiegare).



ZACCAGNI 7,5

E' suo il primo squillo in avvio, un tiro a girare sul quale Pegolo si deve distendere e sempre lui in pieno recupero a sbloccare la gara su rigore.



SARRI 7

Perde subito Immobile ma ritrova la su Lazio cinica e spietata brava a resistere agli urti di un Sassuolo mai domo ma mai realmente pericoloso e disinnescato alla perfezione dai biancocelesti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 15:09

