Le pagelle di Udinese-Lazio 0-1: Marusic mai così forte, Radu super e record

Grazie alla più bella partita della stagione di Marusic, la Lazio torna in gioco per la Chmpions. Bene anche tutto il reparto difensivo.

REINA 6,5

Decisivo su Stryger Larsen a fine primo tempo. Nella ripresa sul tiro di De Paul lo salva il palo.

PATRIC 6,5

Sempre ben posizionato gioca una gara pulita e ordinata con la preziosa aggiunta di qualche salvataggio. (41' st Musacchio 4: regala la punizione all'Udinese).

ACERBI 6,5

Domina senza troppi problemi il confronto con Llorente guidando il reparto con la consueta caparbietà.

RADU 7

Si fa apprezzare soprattutto per le sue continue discese sul fondo ed i cross con cui rifornisce l'attacco. Raggiunge le 401 presenze nella Lazio, record all time.

LAZZARI 6,5

Le sue volate sulla fascia, complice il problema alla mano, sono meno efficaci del solito ma non molla mai.

MILINKOVIC 6,5

Una furia suona la carica fin dall'inizio e prova in tutte le maniere a sbloccare la gara. Al bacio il cross per Marusic sull'1-0.

LEIVA 6

Prima mezz'ora da protagonista poi quando iniziano a farsi sentire le fatiche di Champions la Lazio si abbassa. (20' st Escalante 6: mette più dinamismo).

LUIS ALBERTO 6,5

Sua la prima scintilla della partita al 10' con un tiro che impegna Musso. Efficace il velo sull'azione del vantaggio. Sfiora il gol su angolo. (28' Pereira 6: si può dare di più).

MARUSIC 7,5

Sblocca con un gol cercato e voluto una palla all'incrocio. Il resto della gara conferma che attraversa un ottimo momento di forma.

MURIQI 5

Tanto impegno ma ancora poca sostanza ed i 20 milioni di euro spesi iniziano a pesare. (20' st Akpa Akpro 5,5: sembra quasi stordito).

IMMOBILE 6,5

Ancora a secco ma la sua è una presenza fondamentale: muove spazi per i compagni facilitandone le giocate. Scheggia il palo. (28' st Correa 5,5: è fresco ma corre poco).

INZAGHI 6,5

Coglie una preziosa vittoria, voluto fino alla fine, che mantiene vive le speranze qualificazione in Champions. Da rivedere il cambio di Luis Alberto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Marzo 2021, 18:45

