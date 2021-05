Le pagelle di Lazio-Parma 1-0: Immobile, 150° gol; Strakosha torna e brilla

STRAKOSHA 7

Sul tiro di Brunetta lo salva il palo poi è bravo su Gagliolo. Nella ripresa è decisivo prima su Brunetta poi su Hernani deviando il pallone sul palo.

PATRIC 6

La solita gara senza infamia e senza lode quando capisce che la squadra non è in serata tenta il gol da trenta metri. (34' st Caicedo 5: zero tiri in porta).

ACERBI 6

Come sempre una gara pulita e ordinata, tenta anche un paio di incursioni in area ma questa sera la Lazio non c'è proprio.

RADU 6

Ormai il suo è un rendimento costante, questa volta c'è da dire che lo sforzo però è davvero minimo. (11' st Luiz Felipe 6: mette minuti nelle gambe in vista del derby).

LAZZARI 6

Parte con le migliori intenzioni con un paio di sgroppate interessanti ma esaurisce presto le sue energie.

PAROLO 5

Sostituire Milinkovic è un'impresa impossibile. Sbroglia un paio di situazioni al limite per il resto si vede poco. (28' st Akpa Akpro 5,5: tanta voglia ma poca sostanza).

CATALDI 5

Torna dal primo minuto sei mesi dopo l'ultima volta, una lunga assenza che lo ha evidentemente arrugginito. (11' st Escalante 5: come recita una famosa canzone “si può dare di più”).

LUIS ALBERTO 5

La traversa colta nel primo tempo è l'unico acuto di una gara al di sotto delle due possibilità. Rischia più volte il giallo.

FARES 5

Spinge ma mai con la giusta convinzione e quando c'è da tirare fuori gli artigli si tira semore indietro.

MURIQI 4

Al 34' tenta un tiro talmente sbilenco che diventa un improbabile assist. Ad inizio ripresa si divora il vantaggio. Furioso al cambio. (11' st Correa 5: perde sempre l'attimo).

IMMOBILE 7

Non è la sua migliore serata ma la rete nel finale, la numero 20 in campionato 150 in biancoceleste, vale la qualificazione in Europa League.

INZAGHI 5,5

Forse la partita peggiore di questa stagione risolta dal solito Immobile. Sabato al derby servirà molto di più per dare un'ultima gioia ai tifosi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 00:00

